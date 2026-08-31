Mar del Plata: Asaltaron, golpearon y robaron a un productor rural y ex Campeón del Turismo de Carretera

Walter Hernández, ex campeón de Turismo Carretera y empresario del sector, fue sorprendido por un grupo de delincuentes armados mientras se encontraba con su familia en un establecimiento rural de La Polola. Los asaltantes escaparon con dinero, objetos personales y su camioneta.

Un violento asalto tuvo como víctima al reconocido productor papero Walter Hernández, quien fue sorprendido por un grupo de delincuentes armados mientras se encontraba junto a integrantes de su familia en un establecimiento rural de Mar del Plata.

El hecho ocurrió en las últimas horas de ayer en una finca situada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, en la zona conocida como La Polola, dentro de la jurisdicción de la comisaría octava. Hasta allí llegaron al menos seis delincuentes que tenían los rostros cubiertos y portaban armas de fuego.

Según pudo reconstruirse, los asaltantes irrumpieron en el establecimiento y redujeron a Hernández y a sus familiares. Durante el robo exigieron dinero y, de acuerdo con los primeros datos de la investigación, demostraron conocer la actividad económica de la víctima y su vínculo con la producción de papa.

En medio de la situación, Hernández fue golpeado en distintas partes del cuerpo, entre ellas la cabeza y el abdomen. A pesar de la violencia ejercida, no habría sido necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Pero el episodio no terminó allí.

Los delincuentes obligaron al productor a subir a su propia camioneta y lo llevaron con ellos mientras se alejaban del establecimiento por los caminos rurales de la zona. Después de recorrer varios kilómetros, lo hicieron descender y continuaron la fuga a bordo del vehículo.

Los asaltantes se llevaron una camioneta, un teléfono celular, anillos, una billetera con documentación y alrededor de un millón de pesos. La investigación apunta ahora a establecer si los delincuentes llegaron al campo al azar o si contaban con información previa sobre Hernández, su familia y el movimiento de dinero relacionado con la actividad productiva.

fuente: Juan Mastrangelo / FM 105.3 Miramar