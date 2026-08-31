Compromiso ambiental: El Rotary Club entrego arboles al municipio
En la antesala de la conmemoración del Día del Árbol, autoridades municipales compartieron el pasado viernes un grato encuentro con dirigentes del Rotary Club de 9 de Julio, en el Circuito de Salud ubicado sobre el acceso Presidente Perón.
En el marco de la actividad, se llevó adelante la plantación de seis ejemplares de casuarinas -que actúan como cortinas de viento contra la erosión simbolizan resiliencia, capacidad de adaptación y perseverancia – donados por la entidad rotaria al municipio, contribuyendo de esta manera al arbolado y embellecimiento de este importante espacio público de la ciudad.
La iniciativa se concretó con motivo del Día del Árbol, que se conmemoró el sábado 29 de agosto, fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de preservar y ampliar los espacios verdes y promover acciones que contribuyan al cuidado del ambiente.
Desde la Municipalidad se agradeció especialmente al Rotary Club de 9 de Julio por la donación y por su permanente compromiso con la comunidad, destacando el valor de este tipo de acciones conjuntas que permiten seguir construyendo y mejorando los espacios públicos para el disfrute de todos los vecinos.
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