El programa municipal de Gimnasia Funcional para adulto dejo un positivo balance de trabajo

Durante la presente semana se llevó adelante un encuentro recreativo que marcó el cierre anual del programa de gimnasia funcional para adultos mayores, desarrollado en el Playón Municipal, informaron.

Según se describió, la propuesta, que es impulsada por la dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través del movimiento, la socialización y la actividad física adaptada.

Quienes deseen sumarse podrán hacerlo a partir del próximo ciclo, los días martes y jueves a las 8:00 hs. en el Playón Municipal. La actividad es totalmente gratuita.