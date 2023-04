El presidente Alberto Fernández se bajó y anunció que no irá por su reelección

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que no será candidato en las elecciones 2023, por lo que desistió de ir por su reelección. Lo hizo con un video en Twitter que publicó antes del día en que va a reunirse con la mesa del PJ nacional, que también preside.

“El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto que cumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas”, dijo hacia el final de un video que duró 7.43 minutos.

De esta manera, Fernández concretó una decisión que era demandada desde hace tiempo por el kirchnerismo, que le pedía que se corriera de la disputa electoral para que el Frente de Todos, con el rol clave de Cristina Fernández, pueda definir la estrategia electoral.

En la Casa Rosada, sin embargo, dijeron que la decisión sobre el rol que tendrá este año responde a que “debe concentrarse en resolver los problemas de los argentinos” y aclararon que “se pondrá al frente de las PASO y del armado electoral”.

“Tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y corazón en resolver los problemas de los argentinos”, expresó el mandatario en el video difundido en redes sociales, titulado “Mi decisión”, en el que, además, aseveró que “el contexto económico” lo obliga a dedicar todos sus esfuerzos a dar respuesta a “los problemas de la Argentina”.

“Esa responsabilidad y compromiso me lleva hoy como presidente de la Nación a estar convencido, sin espacio para ninguna duda, que tengo que concentrar mi esfuerzo, mi compromiso y mi corazón, en resolver los problemas de los argentinos y las argentinas”, señaló en un pasaje del video, en lo que parece ser parte de la argumentación para bajarse. Esa idea después la refuerza al decir: “Nunca antepuse una misión personal a la necesidad del conjunto. Como militante peronista siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por esto que voy a cumplir con esta escala de prioridades”.

A lo largo de un video, Fernández cuenta con voz en off y sobre imágenes de archivo que van desde la época de jefe de Gabinete de Néstor Kirchner hasta el presente, las razones del sorpresivo anuncio. Apeló para ello a un recurso típico del kirchnerismo: un video con anuncio sorpresa, tal como Cristina había hecho cuando dijo que él sería su candidato a presidente.

En tanto, el mandatario ensayó un repaso de su gestión y reconoció que su gestión no logró lo que se propuso. “Está claro que no logramos todo lo que nos propusimos. Nos duelen los proyectos y sueños que no pudieron concretarse”, apuntó. E insistió con la importancia de dirimir quién será el candidato oficialista a través de las PASO y pidió que “todos los capacitados se presenten para que no vuelva la derecha”.