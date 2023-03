El Presidente Alberto Fernández inauguró el 141° período de Sesiones Ordinarias

Al comienzo, Alberto Fernández destacó que este año “celebramos 40 años de democracia, el período más largo de la historia de nuestro país”. Al respecto, invitó a rendir un homenaje a los dirigentes políticos, sociales, gremiales y de defensa de los Derechos Humanos, y a todas las personalidades del mundo religioso, artístico, científico que “fueron capaces de construir esos denominadores comunes que hicieron posible la restauración de la democracia, en especial a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que nos marcaron, y nos marcan el camino”.

En otro orden, el mandatario volvió a exigir a la justicia que profundice la investigación del intento de asesinato de la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que juzgue y condene a quines fueron los autores materiales e intelectuales. “Le pido que actúe con la misma premura con la que archiva causas en las que jueces, fiscales y empresario poderosos asoman como imputados”, fustigó.

Al hablar sobre los medios de comunicación, Fernández subrayó que “durante mi gobierno nadie ha sido censurado, acallado o castigado por sus expresiones”. “Existe una libertad de prensa absoluta y así debe ser, sólo estoy advirtiendo sobre los argumentos que muchas veces son intelectualmente deshonestos y cargados de odio, que nada contribuyen al conocimiento de lo que el Gobierno hace, ni al debate serio sobre los problemas de la argentina”, enfatizó.

En tanto, el titular del Poder Ejecutivo hizo una reflexión: “Sé que somos más los que no toleramos los niveles de pobreza ni la regresión en la redistribución del ingreso, los que queremos que haya más trabajo y se extienda la educación, que nuestros jubilados encaren su vida con más tranquilidad, los que no queremos un país injusto, que consideramos que desde el Estado hay mucho por hacer, porque no hay otro modo para luchar con las iniquidades del mercado”.

En la continuidad, el presidente afirmó que “la economía volvió a crecer durante 2022” al registrar un aumento del 5,4%. De ese modo, se sumó más crecimiento al 10,3% que se registró durante el 2021. “Somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años”, celebró. En ese mismo sentido, valoró: “Todas las proyecciones propias y de organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer, y seremos uno de los países que más hayan crecido en el mundo, y de los primeros en la región”.

Y, prosiguió: “Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestro PBI, algo que no sucedía desde el año 2008”, ponderó. “No hay solución a nada si la economía no crece”, justificó.

Al referirse a la actividad industrial, el primer mandatario detalló que “en 2022 la actividad creció 4,5% respecto de 2021 y un 12% comparándolo con 2019, encadenando quince meses de subas continuas, y donde el empleo industrial alcanza el nivel más alto desde junio de 2018 acumulando veintinueve meses consecutivos de expansión y registrando más de ochenta y seis mil nuevos puestos de trabajo con relación a diciembre de 2019.

“La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía, siendo un problema estructural de la argentina que se remonta a décadas. Estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el proceso de crecimiento que venimos experimentando”, expresó Fernández y al respecto, añadió: “No resulta una tarea sencilla, quienes minimizaron el problema acabaron por profundizar”.

Al hablar sobre el Fondo Monetario Internacional, aclaró que “no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit en nuestras cuentas públicas. El equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Cuidar el valor de las divisas es fundamental para seguir en el camino del crecimiento”, puntualizó.

“Uno de los componentes de la demanda que más está traccionando la actividad económica es la inversión que se mantiene en los niveles más altos de los últimos cuatro años. En el acumulado al tercer trimestre del 2022, la inversión creció 14,6% respecto a igual período de 2021 y 27,3% en relación a 2019”, resaltó.

El presidente hizo hincapié en que durante 2022 se dio inicio la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, el cual estará en condiciones de inaugurarse a mediados de este año, siendo la obra más importante de transporte de gas de las últimas cuatro décadas, logrando continuar con la expansión de la producción de Vaca Muerta y donde en los próximos años se alcanzarán récords de producción de gas y petróleo. “Argentina es la energía que necesita el mundo”, reafirmó.

“En cada rincón del país hay una obra pública que integra a la Argentina y que resuelve necesidades concretas de la gente”, recalcó y en ese sentido, agregó: “Trabajamos para ofrecer viviendas dignas a nuestro pueblo. Tengo tranquilidad de saber que cuando marzo concluya, cada día de mi gestión habré entregado a 85 familias su casa propia”.

En sintonía, el mandatario habló sobre el empleo: “El empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1%, en 21 provincias se registra pleno empleo, protegimos los ingresos de jubilaciones y pensiones, aplicando las actualizaciones trimestrales de la movilidad junto a distintos refuerzos, que posibilitaron un incremento interanual del haber mínimo del 107%, superando la evolución del índice inflacionario en 12 puntos porcentuales”.

“Nosotros creemos que la mejor política social es crear trabajo, pero también sabemos que existen situaciones y necesidades impostergables y que el Estado debe estar presente para dar las debidas respuestas. No vamos a dejar solo a ningún compatriota que esté pasando un momento difícil”, acentuó.

Fernández pidió avanzar en leyes ambientales “estructurales que establezcan los nuevos paradigmas del desarrollo sostenible” como la de humedales, de envases y la de bienestar animal.

“En poco tiempo más elevaremos a consideración de este Honorable Congreso un proyecto de ley para un Sistema Nacional de Residencias que mejore las condiciones de trabajo y de formación de nuestros médicos y médicas”, especificó.

Al hacer mención a la educación, el presidente aseveró que “es el cimiento de todo proyecto de país”. “Cuando quieran ver por dónde o hacia dónde va un gobierno, miren la política educativa”, dijo. Por eso, anticipó que “presentaremos la Ley de Expansión de la Inversión Educativa, que tiene como objeto establecer las bases para garantizar la expansión de la inversión educativa en un plazo de diez años, pasando del 6% al 8% del Producto Interno Bruto para el año 2032.

Prosiguiendo con el tema educativo, el primer mandatario le solicitó al Congreso que “trate el proyecto de ley que crea las universidades de Pilar, de Ezeiza, del Delta, de Saladillo y de la Cuenca del Salado con sede en Cañuelas”.

“Es nuestro objetivo estratégico la construcción de un verdadero federalismo, y todas las acciones de cada uno de los ministerios incorporaron claramente la dimensión federal en su diseño y ejecución. Se trata de un principio transversal”, aseguró. Y, en el mismo sentido consideró que “para nosotros el federalismo es una dimensión incorporada desde todas las jurisdicciones y tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país”.

En otro momento del discurso, Fernández se refirió a la coparticipación. “Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”, sopesó. “La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible”, criticó.

Sobre la Justicia, el presidente de la Nación manifestó que “el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”. En referencia al pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, explicó que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”.

“Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del Estado de Derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución”, precisó.

Para concluir, Alberto Fernández invitó al pueblo argentino y a todas las fuerzas políticas a procurar mirar hacia adelante. “Queremos seguir con la Argentina avanzando hacia un desarrollo sostenido, potenciando la industria, redistribuyendo con equidad los ingresos, ampliando derechos y cuidando el ambiente. Debatamos la Argentina que queremos. Generemos el clima político adecuado para que nuestro pueblo elija en libertad”.

“Porque solo a través de la igualdad, de crear las condiciones materiales para que todas y todos puedan tener las mismas oportunidades es que un país crece y progresa”, finalizó el presidente.