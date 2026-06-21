El piloto Santiago Baztarrica logro otro podio en Alemania

El piloto de automovilismo deportivo de 9 de Julio, Santiago Baztarrica continúa sumando grandes actuaciones en uno de los escenarios más exigentes del automovilismo mundial: el circuito de Nürburgring, conocido como el “Infierno Verde”.

En esta oportunidad, a bordo de un BMW M2, Baztarrica logró un destacado segundo puesto luego de una gran adaptación al nuevo vehículo, mostrando nuevamente su talento y capacidad competitiva.

Tras clasificar en la tercera posición, afrontó una exigente competencia de cuatro horas, donde además registró la vuelta más rápida del auto con un tiempo de 9:19.950.

Su rendimiento fue clave para que el equipo se mantuviera en la lucha por la victoria hasta el final.

Santiago agradecio el apoyo en sus redes sociales a traves de un video que compartimos aqui:

Junto a sus compañeros Benjamin Albert y Niko Silva, lideraron gran parte de la competencia, aunque una detención obligatoria en boxes en la última vuelta los dejó finalmente con el segundo escalón del podio.

Una vez más, Santiago Baztarrica dejó en alto el nombre de Nueve de Julio, demostrando su crecimiento y consolidándose como uno de los grandes protagonistas en un circuito que exige al máximo la técnica, la concentración y la capacidad de adaptación.