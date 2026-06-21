El piloto de Automovilismo del TC Mouras, Ramiro De Bonis quedo detenido tras un intento de robo boquetero en Junin

Conforme se conoció dentro de los aprehendidos, estaba el conocido piloto de automovilismos de TC Mouras, Ramiro De Bonis (28), oriundo de Ciudad Evita, quien fue arrestado en Junín acusado de integrar una organización criminal que planificaba saquear la caja fuerte de una firma de maquinaria agrícola aprovechando el fin de semana largo.

Una banda de delincuentes vio frustrado su intento de robo en el ultimo feriado de este mes de junio en la ciudad de Junín, cuando el grupo delincuencial fue arrestado por la policía del lugar

El 15 de junio pasado, fue un llamado al 911 cuando un vecino de Bto. De Miguel al 700 advirtió movimientos extraños de al menos tres personas y la presencia de un Gol Trend blanco.

Cuando personal del Comando Patrullas se acercó a constatar la veracidad del llamado fueron testigos del momento en el que los desconocidos intentaban darse a la fuga. Primero en el automóvil hasta que en cercanías del local Mostaza lo abandonaron y siguieron corriendo mientras se descartaban de distintos elementos, entre ellos pasamontañas.

Al ser interceptado por la Policía, el automovilista deportivo intentó eludir a los oficiales aportando una identidad falsa: se hizo pasar por su hermano, con quien arrastra antecedentes penales por un asalto a un country de la ciudad de Canning en 2019.

El hecho previo

En el año 2019, De Bonis junto a su hermano habían protagonizado un asalto en una de las propiedades del country Saint Thomas Canning, donde además vivían alquilando un inmueble desde el 2017 junto a sus progenitores. Investigación mediante la justicia logró imputarlos en una causa por robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego.

La banda