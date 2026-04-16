El periodismo tiene la palabra: Encuentro Nacional de Periodistas y Comunicadores Agropecuarios y Agroalimentarios

En el marco de TodoLáctea 2026, tendrá lugar un espacio participativo, horizontal y con mirada federal para reunir a periodistas y comunicadores agropecuarios y agroalimentarios de todo el país.

La jornada titulada Encuentro Nacional de Periodistas y Comunicadores Agropecuarios y Agroalimentarios tendrá formato de charla-taller-conversatorio y se desarrollará desde las 17.30 horas del martes 12 de mayo en el «Auditorio Internacional» de la exposición.

Se invitará a todos los periodistas que participen de la cobertura de TodoLáctea y se cursará invitación especial a todos los presidentes o integrantes de asociaciones de periodistas, entre ellas ABOPA (Buenos Aires), CAPA (nacional), CIPAG (Córdoba), AEPA (Entre Ríos), Periodistas Agroalimentarios (CABA) y Círculo Thays (Misiones), a los que se le sumarán referentes regionales del NOA, Patagonia, Santa Fe y otras jurisdicciones.

El objetivo es compartir experiencias y debatir el presente de la profesión, cercada por varias amenazas, pero también oportunidades.

En la apertura, el consultor en comunicación Roderick MacLean trabajará el tema «La reinvención del periodismo agropecuario: entre urgencias, IA, fakes, influencers y diatribas».

Tras su presentación, MacLean se convertirá en un facilitador de una instancia participativa y conversatorio entre los asistentes. El cierre estará orientado a ordenar ideas y posibles líneas de continuidad. El objetivo es arribar a un documento consensuado y líneas de trabajo para el futuro

Durante la actividad se buscará analizar el estado actual del periodismo agropecuario, abordar la crisis y desafíos de la actividad, incluyendo un intercambio sobre la situación de ataques digitales y de otro tipo que la prensa viene viviendo en este momento en Argentina; promoviendo a la vez una reflexión sobre el rol profesional, buenas prácticas y posibles formas de trabajo colectivo.

El conversatorio, que fomentará el intercambio y el networking, con una impronta claramente federal que integre voces de distintas regiones y realidades del país, concluirá con una velada gastronómica.