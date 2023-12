El peje esta con hambre y eso es muy provechoso

Habíamos suspendido este viaje a la laguna de Cuero de Zorro (del lado de Trenque Lauquen) dos veces por culpa de los fuertes vientos, a los cuales se les ocurría soplar a más de 40 km justo los fines de semana, fecha en que solamente por la veda se podía ir a pescar pejerreyes en la Provincia.

Así que el domingo con la veda terminada y pronóstico de buen clima, pudimos realizar la nota pendiente con nuestro gran amigo Matías Pinto (contacto 2954680541), como el viaje era un poco largo decidimos llegar el sábado a la tardecita, pernoctar en los dormís de la laguna y poder arrancar a pescar bien temprano, al llegar Matías y un grupo de pescadores de Junín nos esperaban con un tremendo asado el cual disfrutamos y luego de ello a descansar para arrancar con pilas el domingo.

Este viaje viajamos representando al Cocodrilo fishing team: Carlos Sosa, mi hijo Enzo, Roberto Matteucci y yo.

Despertamos a las seis, un buen desayuno y comenzamos a cargar nuestros equipos al trucker.

Recomendaciones

«Quiero dar un consejo a los pescadores que visitan lagunas y van a pescar en forma particular, antes de comenzar la jornada de pesca es muy importante hablar con lugareños o guías que tienen muy clara la situación de las lagunas por estar pescando muy seguido en ellas, ellos podrán darles dos datos al menos que les serán muy útiles a la hora de pescar: en que sectores de la laguna está picando el pejerrey y a que profundidad de brazolada pico el día anterior, estas respuestas les harán ganar horas de pesca y podrán hacer en casos que la pesca sea buena o no, les digo esto porque ayer algunas embarcaciones salían con 10 pescados y nosotros cumplimos la cuota en 5 horas de un pescado espectacular , y al consultarlos ellos habían pescado en el centro de la laguna con bajadas de 25 cm, mientras nosotros lo habíamos hecho muy cerca de la costa y con bajadas a 80 cm, y eso al final del día marca una tremenda diferencia».

Volvamos al relato de nuestra pesca, Matías es un guía de los estudiosos del comportamiento de los peces, de esos que las tienen muy clara, nos arrimamos a una costa donde los flamencos hacían su baile, ese lugar es una señal de que en ese sector el pique será bueno, porque dichas aves lo hacen para procurarse comida y es señal inequívoca que allí hay mucha y el peje estará comiendo en el sector.

Comenzamos a pescar, algunos con las bajadas a 80 cm como había aconsejado Mati y otros que queríamos lograr piques a 20 cm, lo cual es mucho más lindo, pero menos efectivo en este caso.

Los piques comenzaron a producirse muy seguidos en las líneas con la bajada profunda y muchísimo más espaciados en las de bajada corta por lo que a la media hora todos hicimos caso a lo que él nos decía.

Los piques eran muy tímidos y contrariamente a lo que siempre da resultado, en esta oportunidad no había que clavar cuando la boya ya se había sumergido sino cuando la misma hacia ese movimiento sutil hacia un costado, caso contrario el pique se erraba.

La carnada que utilizamos fue mojarra viva, pero una vez logrado algún dentudo fileteamos y el rendimiento de este fillet tanto como el de pejerrey daban el mismo resultado.

Las boyas más livianas en este caso dieron mejor resultado que las más pesadas, y anduvieron muy bien las que tenían alguna combinación con color negro.

Luego de dos horas de pesca y haber logrado unos 50 pescados Matías nos dijo, vamos a movernos y a buscar los grandes.

Navegamos para un sector casi al final del espejo y otra vez anclamos muy cerca de la costa, moviéndonos los últimos 50 metros con el remo para no hacer ruido que espantaran a los pejes.

Lo que fuimos a buscar lo logramos, en este lugar los portes eran mucho más grandes y todos muy parejos y el pescado comía con más firmeza, no se erraban tantos piques como en el primer lugar elegido.

El pejerrey es muy bien alimentado, tremendamente vital, en muchos casos saltaban fuera del agua y no largo, pero si grueso, promedio 350 gramos con varios de 600 gramos.

Al llegar las 14 hs decidimos dejar de pescar, comer una hermosa picada en la lancha y aprovechamos para hacer las fotos y el video de cierre de nota para nuestro canal de youtube.

Al llegar a la costa contamos los pejerreyes y habíamos logrado 124 (a pesar de haber devuelto más de 20 en la media jornada) por lo que habíamos logrado la cuota fácilmente.

Luego de acomodar nuestros equipos, cargar todo en el auto y saludarnos con Matias con la promesa de vernos en la costa para seguramente hacer alguna nota de pesca en el mar, nos volvimos a Chacabuco contentos por confirmar que el espejo esta mas que poblado de buenos y combativos pejerreyes.

También, como en cada nota queremos aconsejarles que cuiden cantidad, medidas y vedas de las especies que vayan a pescar, y además que cuidemos entre todos de dejar limpios y no contaminar los lugares que visitamos, para de esta manera asegurar que nuestros hijos y nietos en un futuro puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos hoy nosotros.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

