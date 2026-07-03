El Newcom de Atletico 9 de Julio compite en Santiago del Estero

Desde el Newcom del club Atletico 9 de Julio informaron que el equipo +50 Mixto competirá este fin de semana en el Campeonato Argentino de Clubes, con la organización de la Federación de Voley Argentina (FEVA), Secretaría Newcom, que se desarrolla en el Nodo Tecnológico de la ciudad de La Banda desde hoy viernes y hasta el domingo.

En la categora “A”, cuyo ranking lidera precisamente el conjunto nuevejuliense, competirán 21 equipos de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja, San Luis, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero y de la C.A.B.A., que se agrupan en 3 zonas de cuatro equipos cada una y tres con tres equipos y una vez clasificados en la fase de grupos se define el certamen con los play offs.

El conjunto del Club Atlético está integrado por Daniela Aniasi, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Maricel Oyarzábal, Verónica Mallemaci, Ruben Neri, Marcelo Dicásolo,

Diego Diez, Marcelo González, Adrián Spalla, Oscar Spalla. DT. Susana Reale.