El Newcom de Atentico 9 de Julio se entreno con vistas a competencias nacionales

El sábado pasado el equipo de Newcom mixto +50 del Club Atlético 9 de Julio, recibió al +40 del 5AM, equipo que entrena en el Club Alberdi de la ciudad de Buenos Aires en este deporte, importante para el conjunto local, porque son jugadores con 10 años menos, muy valioso porque requiere de otra dinámica en el juego y otra exigencia.

El encuentro fue de entrenamiento, con miras a los próximos compromisos del Newcom Nuevejuliense:

Torneo Súper 8 con equipos de Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires, los días 17,18 y 19 de mayo en Córdoba;

⁠Torneo oficial Provincial de la FBN y de la FEVA, los días 23 y 24 de mayo, en Trenque Lauquen

⁠Torneo oficial Argentino de FEVA, del 3 al 6 de julio, en Santiago del Estero