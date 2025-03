El mensaje de Luis Caputo que esperanza al agro: “En el ranking de baja de impuestos, el campo está arriba de todo”

El Gobierno Nacional refuerza su vínculo con el sector agropecuario y busca transmitir tranquilidad a los productores. Al mediodía de este miércoles, la segunda jornada de la muestra que se extenderá hasta el 14 de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, visitó el predio de Expoagro y disertó ante representantes sectoriales.

El propósito del titular de Hacienda fue dejar un mensaje claro a quienes motorizan el crecimiento y desarrollo económico nacional y poner sobre la mesa los logros que tuvo su administración en los 15 meses de gobierno. Con tono celebratorio, Caputo aseguró que “lo mejor está por venir” en términos de previsibilidad y estabilidad y le aseguró al sector productivo que sus demandas son prioridad.

“No hay que perder la perspectiva y hay que valorar el cambio de rumbo. Recordemos dónde estábamos hace un año, en particular en el campo. No podíamos planificar, había una brecha del 200%, no se podía importar y la incertidumbre era total”, señaló el ministro de Economía en su discurso en el Centro de Agronegocios Pampero, de Expoagro.

En un pedido de paciencia a los productores y empresarios, el funcionario recordó que “no se corrigen 120 años de desmanejo y 20 años de desastres en pocos meses”. Sin embargo, deslizó un mensaje para el sector: “La mayor garantía que nosotros podemos darles es que no nos vamos a desviar de este rumbo”.

Tras la reunión de la Mesa de Enlace, que brindó el visto bueno a la dirección tomada por su cartera, Caputo aprovechó su visita a la Capital de los Agronegocios para referirse a uno de los temas más citados por el sector: la baja de retenciones. En ese sentido, adelantó que “el Gobierno no se desviará del orden macro y seguirá reduciendo el gasto para quitar impuestos”, y sostuvo que “en el ranking de baja de impuestos, el campo está arriba de todo”.

“Vamos a seguir haciendo lo posible y lo imposible para simplificarle la vida a los productores y hacerles más rentable el trabajo”, prometió el funcionario, que pidió “no subestimar los avances y querer ser Suiza de un día para el otro”.

Es que los recientes anuncios respecto a la disminución de los derechos de exportación lanzados por su cartera fueron recibidos como una buena señal por el agro. Las últimas semanas, el Ministerio efectivizó la eliminación de retenciones para economías regionales y la exportación de cerdo y vaca; la disminución de las alícuotas para la cadena bovina, caprina y avícola; y una baja transitoria para los principales cultivos.

“En un año en el que obviamente nuestra principal preocupación era evitar una hiperinflación en un país que se nos caía a pedazos, logramos eliminar algunas retenciones al campo”, destacó Caputo, y puntualizó que “ya se observan las consecuencias positivas con el récord de exportación de carne”.

Entre las otras medidas de su cartera que celebró el Ministro se destacan la disminución de aranceles para la importación de maquinaria, la apertura de nuevos mercados y los cambios en normativas. Asimismo, se refirió a las líneas de financiamiento y agradeció su amplia aceptación en la muestra.

“Estamos viendo un boom de solicitudes de crédito en solamente un día y medio”, afirmó. En cuanto a cifras, apuntó que, hasta el momento, el Banco Nación recibió solicitudes de crédito para compra de maquinaria agrícola por 3.800 millones de dólares. “Los invito a invertir más que nunca y recuperar el orgullo de ser argentinos”, concluyó Caputo en una jornada destacada de Expoagro 2025.