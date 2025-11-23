El juvenil tenista Bastián Pastor se incorporo a la «Ichkov Academy»

El juvenil de 9 de Julio, Bastian Pastor, quien con tan solo 14 años y a los 9 años desperto en su persona, el universo del tenis, y luego de una constancia y acompañamiento de distintos profesores, fue progresando tanto en el Tenis del Club San Martin como del Club Atletico 9 de Julio, desde hace varias semanas venia participando de la Ichkov Academy, ubicada en la localidad bonaerense de Canning, en el partido de Ezeiza, y donde tambien se forma otro nuevejuliense, Valentino Rossi.

Desde este lunes 17, la dirección de la Academia dirigida por el ex Nº 1 de ITF Stalislav Ichcov, además de entrenador nacional, presento en redes sociales la incorporación de Bastian «Bas» Pastor, como alumno de la Ichokov Academy, señalando «Hoy les presentamos a @bastiannpastor un chico que recién comenzó en nuestra academia… y ya nos sorprendió con su actitud, sus ganas y su enorme potencial 💪🏻

Con humildad, energía y mucho entusiasmo, Bas empieza a construir su camino en el tenis, dando cada día un pasito más», destacaron desde la Academia.

🖋 Nombre: Bastian Pastor

🆔 Apodo: Bas

📅 Nació: 03/08/2011

🌍 Ciudad: 9 de Julio, Buenos Aires

🍽️ Comida favorita: Asado

🎾 Mejor golpe (por ahora): Drive

🦁 Tenista que admira: Jannik Sinner

🏆 Torneo favorito: Wimbledon

📽️ Película: Guerra Mundial Z

🦸‍♂️ Superhéroe: Superman

⛳ Otro deporte: Rugby

🛡️ Equipo de fútbol: Boca

🎮 Equipo de Play: Barcelona

🈸 Frase: “Todo pasa por algo”

✨ Sueño: Ganar un Grand Slam

Dentro del staff del plantel de profesores, la academia tiene integrado a n Agustín Tobes, Entrenador Nacional de Tenis, igual que Rodrigo Caraballi; Andrea Prestia, Head Coach woman, ex N° 1 de Argentina; Cristian Segni, Head Coach, ex jugador ATP; Guillermo Rivas, ex jugador, N° 116 del ranking ATP, ex jugador del equipo Nacional de Copa Davis; Tomás Ramírez, preparador físico; Alberto Osete, Profesor nacional de tenis, ex Técnico del equipo Argentino de Copa Davis, ex Director del Área de Educación Física de la AAT; Luis Martín, Profesor nacional de tenis, ex Director de tenis del Cenard; Lean Oscar Bas, ex jugador ATP, Profesor técnico, Coach deportivo.

Bastian es alumno del Colegio Jesus Sacramentado de nuestra ciudad, desde El Regional Digital le deseamos el mejor de los éxitos para «Bas» Pastor, en este desafío emprendido.