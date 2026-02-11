El Juez de Paz, Alejandro Casas, brinda aclaraciones sobre una denuncia por prevaricato

En agosto del año pasado en un medio de comunicación virtual de nuestra ciudad se publicó la noticia de una denuncia por prevaricato en mi contra efectuada por una persona disconforme por una resolución que yo había dictado en un juicio ejecutivo en el que él era parte.

El prevaricato es un delito que comete un juez cuando emite una resolución en contra de lo que dicen las leyes o falseando los hechos, de mala fe y con la intención de beneficiar a una de las partes de un juicio y perjudicar a la otra.

A partir de esa información en ese mismo medio se sucedieron notas editoriales bajo el seudónimo de “Lobo” que reproducían datos falaces y calificativos difamatorios contra mi persona y en mi rol de Juez de Paz.

En algún momento también se hizo eco otro medio virtual.

En los casi diez años que llevo ejerciendo el cargo nunca salí a responder públicamente críticas que tuvieran que ver con los juicios que tramitan en el Juzgado, porque las decisiones de los jueces no deben ser ventiladas en los medios de comunicación. Para revisarlas y controlarlas están las cámaras de apelaciones.

Pero esta vez las publicaciones tuvieron tal nivel de agresividad difamatoria en contra de mi persona y de la propia justicia, que decidí publicar esta nota.

Lo voy a hacer con objetividad y sin incurrir en apreciaciones personales.

La denuncia fue radicada en Mercedes –como corresponde por competencia territorial-, pero los fiscales tuvieron que excusarse porque ellos, a su vez, habían sido denunciados por la misma persona en otras causas anteriores.

Es así que desde la Procuración General de Justicia de la provincia fue remitida a la UFI 2 de Junín.

Resultado: la Fiscal a cargo la desestimó.

El denunciante pidió revisión ante el Fiscal General y éste confirmó la desestimación y ordenó el archivo de las actuaciones. Una denuncia es desestimada desde el inicio cuando los hechos denunciados carecen de fundamentos legales.

Por su parte, el fallo que dicté en el juicio ejecutivo (juicio civil) y que no convenció a quien efectuó la denuncia penal, siguiendo los carriles regulares a través de los cuales funciona la justicia en un sistema republicano, fue confirmado por la Cámara de Apelaciones de Mercedes. Es decir, ratificaron lo que yo había resuelto.

Con la tranquilidad de conciencia de haber actuado en todo momento con imparcialidad observando e interpretando las leyes vigentes, doy por finalizado este tema dejando en claro que mi norma de conducta seguirá siendo la de no ventilar públicamente los juicios en los que me toca resolver.

Alejandro Raúl Casas

Juez de Paz de Nueve de Julio