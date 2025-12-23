El Jardín Nº 908 de Diamantina fue el escenario para dar cierre al ciclo lectivo 2025

Durante la tarde de este lunes 22 se desarrollo sobre calle Roca entre Tucuman y Av. Cnal. Pironio frente a los edificios educativos Jardín de Infantes N° 908, Escuela Primaria Nro. 52 y la Escuela Secundaria Nro. 10 de Barrio Diamantina, el acto de cierre de fin de ciclo lectivo 2025, el que fue encabezado por la Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, junto a autoridades educativas encabezadas por la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani.

El encuentro fue oportuno para resaltar la labor de la comunidad educativa, con especial protagonismo de los niños y niñas que culminan una etapa fundamental en su trayectoria escolar.



Docentes, auxiliares, familias y autoridades compartieron un acto sencillo pero profundamente significativo, donde se puso en valor el compromiso cotidiano con la educación inicial.

Durante la jornada se realizó un balance positivo del ciclo lectivo 2025, destacándose los avances logrados en materia pedagógica, el fortalecimiento del acompañamiento institucional y el trabajo articulado entre el sistema educativo y el Estado municipal.

Al respecto la Inspectora Jefe Distrital, Gabriela Tiani subrayo en su discurso que este ha sido un «año intenso y desafiante, que nos invita a hacer una pausa para mirar el camino recorrido y agradecer el compromiso colectivo, poniendo en valor todo lo construido en cada institución educativa de nuestro distrito, a pesar de las adversidades… como por ejemplo la emergencia hídrica que afectó tanto a nuestras escuelas rurales y a sus comunidades.

Nada de lo que hoy celebramos es casual. Es el resultado de una decisión política del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en sostener y fortalecer a la educación pública, como un derecho social; aún en un contexto nacional complejo, atravesado por políticas de ajuste, desfinanciamiento y una agenda que tiende a fragmentar y mercantilizar el sistema educativo, promoviendo incluso modalidades como la educación domiciliaria que desplazaría al Estado y debilitaría la escolarización como experiencia común. En este marco, reafirmamos el valor irremplazable de la escuela, como espacio de construcción colectiva, de cuidado, de vínculos y de comunidad, donde se garantizan derechos, se producen aprendizajes significativos».

Asimismo, se compartieron lineamientos y nuevos proyectos que se impulsarán durante el 2026, orientados a profundizar el acompañamiento a las instituciones educativas del distrito, mejorar las condiciones de enseñanza y continuar fortaleciendo el vínculo con las familias y la comunidad.

El acto finalizó con muestras artísticas preparadas por los alumnos y un cálido reconocimiento a quienes forman parte del jardín.