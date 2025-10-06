El Hockey femenino de Atletico 9 de Julio se subió al podio provincial

Durante este fin de semana se disputo en la ciudad de Pergamino, el Torneo Provincial de Hockey Femenino, para la categoria Sub 16, de la que compitió el Club Atlético 9 de Julio, tras haberse consagrado sub campeon de la Asociacion de Hockey del Centro de la provincia de Buenos Aires, lo que habilito a las «millonarias» a competir en dicho torneo, del que se clasifico en el tercer lugar a nivel provincial.

Bajo la organización de la Confederación Argentina de Hockey, y de acuerdo a sus posiciones en las respectivas Asociaciones, por eso Atlético y Social Junín integraron la máxima categoría, la “A”, por ser campeón y sub del año pasado; y los demás clubes de la Asociación del Centro participaron en las “B”, “C”, “D”, “E”, “F” y “G”.

De modo que tiene mucho valor la clasificación del equipo de nuestra ciudad, que compitió en la mayor de las categorías con los mejores equipos de la Provincia y sobre todo deberá destacarse que quedó ubicado entre los tres mejores.

En la categoría “A” participaron 18 clubes en su Zona, Atlético enfrentó el jueves y viernes a Atlético (Rivadavia), Sporting (Mar del Plata) y Los 50 (Tandil), clasificándose en primer lugar. El sábado, en cuartos de final eliminó al Club Social (Gral. Belgrano) por penales 3 a 1, mientras que por la noche, con lluvia, en la semifinal perdió con el Club de Remo (Azul), luego de ponerse al frente al minuto de juego con gol de Inés Ibarra, pero su adversario fue superior, ganando 3 a 1.

Tras ello el dia domingo, Atlético jugó por el 3° puesto el domingo, también bajo la lluvia, donde enfrento al campeón de la Asociación S.O., el Club Blanco y Negro (Cnel. Suárez), al que se impuso 5 a 2,

El equipo estuvo integrado por Emila Ugalde, Indiana Abelairas, Julia Cantero, Sofía Carranza, Helena Di Florio, Isabella D’Elía, Belén Gavaldá, Inés Lucía Ibarra, Sara Keno, Catalina Longarini, Lucía Maidana, Lucía Más, Josefina Miranda, Maite Portal, Alma Rebenna, Sara Silvera, Camila Simonelli, Matilde Vanina, Nina Villa y Francisca Zúñiga Pírez. D.T. Pupi Rossi, P.F. Valentín Alvarez; Jefe de equipo Pilar Abitante y presidió la delegación Mercedes Orbea.