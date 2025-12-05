El Hockey Atlético 9 de Julio trabaja en cambiar la alfombra de la cancha y lanza el «Metro Cuadrado» para alcanzar el objetivo

Tras un año con positivos resultados para el Hockey del Club Atlético 9 de Julio, donde la categoría Sub 14 femenino viene de participar del CRC provincial en Mar del Plata, las demás categorías finalizaron muy bien ubicadas en la el torneo de la Asociación del Centro de Hockey.

Mientras que este fin de semana, el Hockey Masculino podría llegar a la final de la categoría. En paralelo desde el inicio de este año la Sub Comisión trabaja en generar recursos económicos para proceder a recambiar la alfombra de la cancha. Cuesta 100 mil dólares y ya están vendiendo el denominado «Metro Cuadrado» con el objetivo de a fines del 2026 poder concretar el anhelo.

Juan Pablo Silvera, presidente de la Sub Comisión de Hockey, Pupi Rossi, preparador físico en la disciplina, y Manuel Mogaburu, jugador de Hockey en Atlético 9 de Julio nos describen el trabajo que están haciendo y el apoyo que solicitan