El Golf Club Atlético 9 de Julio trabaja en la primera Escuela de Golf en Carlos Casares

En una jornada cargada de entusiasmo y coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, el Aero Club Carlos Casares marcó un antes y un después en la oferta deportiva local. A través de una alianza estratégica con referentes regionales, se inauguró oficialmente el Driving Range, un espacio de práctica que servirá como sede de la primera escuela de golf de la ciudad.

Una apertura hacia la comunidad

Pablo Gorosito, presidente del Aero Club, fue el encargado de dar la bienvenida a esta nueva disciplina que se suma a las hectáreas de la institución. “Para nosotros, que pensamos de forma aeronáutica, agregar estas cuestiones no es fácil, pero me siento muy contento de dar este primer paso”, expresó el directivo.

Gorosito destacó que la iniciativa surgió del empuje de los propios aficionados locales y subrayó la voluntad de la comisión de mantener la institución abierta a nuevas actividades que perduren en el tiempo y beneficien a toda la comunidad casarense.

El “punto de partida” para un sueño de años

Para los golfistas locales, este anuncio representa la culminación de un anhelo de décadas. Tulio Matos, integrante fundamental del proyecto, calificó la inauguración como el “puntapié inicial” para que Carlos Casares cuente en un futuro cercano con su propia cancha.

“El driving es el lugar donde el golfista pasa el mayor tiempo practicando para después rendir en la cancha”, explicó Matos. El espacio contará con la presencia del profesor Claudio Roldán, oriundo de 9 de Julio, quien asistirá dos días a la semana para brindar instrucción tanto a jugadores experimentados como a quienes deseen iniciarse desde cero.

Instalaciones de primer nivel y derribo de mitos

El nuevo Driving Range ha sido diseñado con estándares profesionales, ofreciendo zonas de práctica con distancias marcadas de 50, 100, 150, 200 y hasta 300 yardas.

Durante la presentación, el profesor Roldán se encargó de desmitificar la creencia de que el golf es un deporte inalcanzable económicamente. “En el interior, el golf es un deporte más. Si comparás el gasto en calzado de una jugadora de hockey al año, es casi lo mismo que un equipo de golf que dura cinco años”, señaló. Además, aclaró que para comenzar no es necesario comprar equipo, ya que la escuela proveerá palos y pelotas a los alumnos.

“Lo único que van a pagar es el valor de la clase. Nosotros ponemos las herramientas y las ganas de enseñar”, enfatizó Roldán.

Apoyo regional y proyección a futuro

La jornada contó con el respaldo de Javier Taranto, presidente de la Comisión de Golf del Club Atlético 9 de Julio, quien celebró la expansión del deporte en la región. Taranto destacó la naturaleza “atrapante” del golf: “Es un deporte que te lleva a estar permanentemente pensando en el juego; el día que jugás bien te sentís profesional y el día que jugás mal, querés volver al día siguiente para mejorar”.

El proyecto, sin embargo, no se detiene en la práctica de tiro. El objetivo final es la construcción de una cancha propia. Tulio Matos reveló que ya existe un diseño técnico realizado por ingenieros de la Asociación Argentina de Golf (AAG).

