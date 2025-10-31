El Golf Club Atletico 9 de Julio desarrolla este fin de semana el Torneo Solidario junto a PRIAR, y se prepara para su 1er. Open
Tras tener que suspenderse el pasado sábado el Torneo Solidario de Golf que se lleva adelante por parte de la Fundación PRIAR, desde el Golf Club Atlético 9 de Julio informaron que el encuentro será este sábado 1 de noviembre, donde se beneficia a la Ong “Codo a Codo”, Asociación Civil Downtásticos.
En paralelo, desde el Golf trabajan ya en el Toreno Clausura que se dará el 16 de noviembre próximo, el inter clubes, a su vez hay altas expectativas por el primer Open que tendrá a la cancha del Golf nuevejuliense como epicentro de un gran encuentro de profesionales de nuestro país.
Javier Taranto, pte de la sub comisión de Golf y el Profe Claudio Roldan, detallan aspecto del intenso trabajo que viene por delante del Golf Club Atletico 9 de Julio.
