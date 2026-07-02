El Gobierno volvió a aumentar el precio del biodiésel para la mezcla obligatoria con gasoil

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía estableció un nuevo precio para el biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil, que regirá durante el mes de julio de 2026 y permanecerá vigente hasta que sea reemplazado por una nueva actualización. La medida fue oficializada mediante la Resolución 148/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y fija en $1.924.080 por tonelada el precio de adquisición del biocombustible que deberán utilizar las empresas obligadas a cumplir con el porcentaje de corte establecido por la Ley 27.640.

Adecuación a las condiciones del mercado

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la actualización responde a las actuales condiciones del mercado del biodiésel y fue realizada conforme al procedimiento de cálculo aprobado por la Resolución 963/2023. La normativa recuerda que la Ley 27.640, que regula el mercado de los biocombustibles en Argentina, otorga a la Secretaría de Energía la facultad de determinar y publicar periódicamente los precios de comercialización de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles. Además, la legislación establece que la metodología utilizada debe contemplar una rentabilidad razonable para los productores, teniendo en cuenta los costos de elaboración, transporte y el valor del producto puesto en planta.

Pago en un máximo de siete días

La resolución también ratifica que el plazo de pago del biodiésel no podrá superar los siete días corridos contados desde la fecha de emisión de la factura correspondiente, una condición que busca dar previsibilidad financiera a las plantas elaboradoras.

El valor fijado constituye el precio de referencia al que deberán realizarse las operaciones de comercialización del biodiésel destinado exclusivamente al cumplimiento del corte obligatorio con gasoil en el mercado interno. La actualización reemplaza al precio que había sido establecido mediante la Resolución 123/2026 para el mes de junio y forma parte del mecanismo de ajustes periódicos previsto por el marco regulatorio vigente para acompañar la evolución de la economía y de los costos de producción del sector.