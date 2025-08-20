El Gobierno traspasa planes de vivienda a provincias y municipios

El Gobierno nacional avanzó en el traspaso programas de vivienda a provincias y municipios al establecer los mecanismos para que se hagan cargo de iniciativas que no se completaron.

Lo hizo a través de la Resolución 1199/25 del Ministerio de Economía, publicada hoy en el Boletín Oficial.

El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, remarcó que la norma “destraba un sinnúmero de transferencias de obras a provincias y municipios, en particular aquellas que habían quedado inconclusas del plan Procrear”.

“La resolución establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”, añadió.

Los programas de vivienda y hábitat que se ven afectados por esta resolución, ya sea por establecer nuevas directrices para su ejecución o por derogar la normativa que los creó o reguló, son los siguientes: