El Gobierno promete una futura baja de retenciones

En un clima de optimismo y expectativa por la nueva campaña triguera, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires fue sede del tradicional Remate del Primer Lote de Trigo de la Campaña 2025/2026, evento que marca simbólicamente el inicio del ciclo comercial del cereal.

Durante el encuentro, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, conversó con Revista Chacra y destacó el «muy buen ánimo» que se vive en el sector luego de las elecciones y aseguró que la agenda de reformas y mejora de la competitividad continuará firme, como así también la baja de retenciones a las exportaciones, deuda pendiente con el campo.

«Vamos a seguir en el camino que hemos empezado hace dos años de transformación, de reformas, de mejora, de hacer todo lo posible para que se pueda producir mejor», señaló luego del acto.

Consultados sobre la posibilidad de una reducción en las retenciones a las exportaciones agrícolas, Iraeta confirmó que la medida está prevista en la agenda económica oficial, aunque no dieron plazos concretos.

«En algún momento va a ocurrir, ya lo ha dicho el Presidente y lo ha dicho el ministro de Economía», indicó.

El remate reunió a representantes de las cadenas de valor triguera, entidades del agro, exportadores e industriales. El evento, además de celebrar el primer lote cosechado y entregado de la campaña 2025/26, sirvió como espacio de encuentro entre el sector público y privado en un contexto de renovadas expectativas por el futuro del trigo argentino.