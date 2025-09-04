El Gobierno Nacional Homologo la Emergencia y o Desastre Agropecuario para 9 de Julio

«El que no llora no mama» dice en parte la letra del tango Cambalache, y bien podría aplicarse esa teoría a la acción que tuvieron en los últimos días distintos productores agropecuarios de 9 de Julio al expresarse en cuanto medios periodístico tuvieron acceso, lo que llevo a que el Ministerio de Economía de la Nación, firme y publique en el boletín oficial hoy jueves 4, la homologación de la emergencia o desastre agropecuaria del distrito, como así también de otros de la región.

La normativa que lleva la firma del ministro Luis Caputo dice: Que mediante los artículos 1° al 12 del citado decreto provincial 1180/2025 se declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación desde el 1° de marzo de 2025 y hasta el 31 de agosto de 2025, a las explotaciones rurales de varias circunscripciones de los Partidos de Puán, Tornquist, Nueve de Julio, Carlos Casares, General Lamadrid, Coronel Suárez, Guaminí, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo, Saladillo y Roque Pérez.

Que la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, luego de analizar la situación provincial, recomendó declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, con el alcance propuesto por la provincia de Buenos Aires, en los términos de la ley 26.509 y sus modificatorias.

Mira el Boletin Oficial del Gobierno Argentino acerca de la homologación

Que, asimismo, la mencionada Comisión Nacional estableció el 31 de agosto de 2025 como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 22 y 23 del anexo al decreto 1712 del 10 de noviembre de 2009.

En cuanto a 9 de Julio, la homologación alcanza las siguientes circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV del partido de Nueve de Julio…