El Gobierno moderniza el control de la faena y crea un nuevo Sistema Integral de Trazabilidad Cárnica

El Ministerio de Economía oficializó este martes la Resolución 40/2026, mediante la cual se crea un nuevo Sistema Integral de Faena (SIF) y se establece un marco normativo actualizado para regular los procesos de ingreso de hacienda, faena, identificación, pesaje, registro y trazabilidad de carnes destinadas al consumo interno y a la exportación.

La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el ministro Luis Caputo forma parte de la política de simplificación normativa, modernización tecnológica y eficiencia administrativa, en línea con los objetivos fijados por el Decreto 70/2023.

Unificación normativa y fin de regulaciones obsoletas

La resolución deroga un amplio conjunto de normas dictadas entre 1973 y 2015, muchas de ellas emanadas de la ex Junta Nacional de Carnes y de la ex ONCCA, que regulaban de manera fragmentada la clasificación, tipificación, registros y controles en plantas faenadoras. Según los considerandos, gran parte de ese entramado había quedado obsoleto frente a los avances tecnológicos y los cambios en la industria cárnica.

En su lugar, el nuevo SIF se consolida como una plataforma digital única para registrar todas las etapas de la faena, desde el ingreso de la hacienda hasta las existencias diarias de carne en cámaras, eliminando la obligatoriedad de libros físicos.

Registro digital obligatorio y control en tiempo real

A partir del nuevo régimen, los establecimientos faenadores deberán registrar obligatoriamente en el SIF:

· El ingreso de la hacienda mediante el cierre del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e).

· La autorización de faena previa a cada sacrificio.

· El resultado de faena o «romaneo».

· Las existencias diarias de carne en reses, medias reses, cuartos u otras piezas.

Toda la información cargada tendrá carácter de declaración jurada y estará bajo control de la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, que será la autoridad de aplicación.

En el caso de establecimientos habilitados por SENASA, la operatoria se realizará a través del sistema SIGICA, que se integra al nuevo esquema.

Trazabilidad individual y tecnología electrónica

Uno de los ejes centrales de la resolución es la trazabilidad individual, especialmente para bovinos, bubalinos y cérvidos que cuenten con identificación electrónica obligatoria. Las plantas deberán garantizar la lectura de esos dispositivos en la línea de faena y asociar cada identificación individual con el número de garrón correspondiente, información que quedará registrada en el resultado de faena.

Este punto se articula con la normativa que impone la identificación electrónica obligatoria desde 2026, aunque su implementación efectiva en faena tendrá una fecha específica que será definida por la autoridad de aplicación.

Reglas estrictas para corrales, faena e identificación

La norma mantiene y refuerza obligaciones clave para asegurar la trazabilidad y el control:

· Prohibición de mezclar tropas, aun cuando pertenezcan al mismo propietario.

· Exigencia de corrales numerados e identificados.

· Control obligatorio del funcionamiento de las balanzas oficiales.

· Identificación clara y legible de reses y medias reses mediante sellos, etiquetas o lazos autorizados.

· Uso exclusivo de tinta violeta aprobada para sellos sanitarios.

Además, se detallan los criterios técnicos para la preparación de medias reses, la registración de dentición, el pesaje oficial y la identificación según especie.

Sanciones y bloqueos operativos

El incumplimiento de las obligaciones previstas podrá derivar en suspensiones preventivas, bloqueos en la emisión de DT-e y la aplicación de sanciones conforme a la Ley 21.740. También se prohíbe emitir DT-e a operadores no matriculados en el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL).

Un sistema más simple y moderno

Desde Economía destacaron que el nuevo régimen busca ordenar, digitalizar y transparentar la operatoria de la cadena cárnica, reduciendo cargas administrativas innecesarias, mejorando los controles y fortaleciendo la confianza tanto en el mercado interno como en el comercio exterior.

Con esta resolución, el Gobierno avanza en una reconfiguración integral del control comercial de carnes, adaptándolo a los estándares tecnológicos actuales y a las exigencias de trazabilidad que demanda el mercado global.