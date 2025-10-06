El Gobierno actualizó la norma de calidad para la comercialización de sorgo granífero

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, oficializó la Resolución 189/2025, que introduce modificaciones en la «Norma XVIII de Calidad para la Comercialización de Sorgo Granífero», vigente desde 1994. La medida, publicada este 3 de octubre en el Boletín Oficial, busca elevar los estándares de calidad del sorgo argentino, principal insumo de exportación hacia China, que desde 2021 incrementó significativamente sus volúmenes de compra al país.

Entre los cambios más relevantes se destacan la actualización de tolerancias en rubros como granos dañados, materias extrañas, sorgo no granífero y granos quebrados. Asimismo, se incorpora el peso hectolítrico como nuevo parámetro de control, ya presente en normas de otros cereales y en países competidores, y se agregan nuevas definiciones de rubros para lograr una clasificación más precisa del grano.

De acuerdo con la resolución firmada por el secretario Sergio Iraeta, estas modificaciones responden a un pedido del sector productivo, industrial y exportador, con el objetivo de adaptar la normativa a las exigencias de los mercados internacionales y facilitar la comercialización interna con destino a exportación.

La Secretaría subrayó que las adecuaciones permitirán posicionar al sorgo argentino en mercados más exigentes, consolidando la sanidad, la inocuidad y la calidad en toda la cadena de valor. La nueva norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.