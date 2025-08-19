El fenómeno de lluvia será a lo largo de la jornada y se prevén para el miércoles 20 ráfagas de viento

Actualmente se registran lluvias sobre el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, con acumulados entre 30 y 50 mm y sectores puntuales donde ya se alcanzaron los 60–70 mm. A lo largo del día se espera que las precipitaciones persistan, con la posibilidad de que algunos municipios, principalmente del norte provincial, superen los 100 mm.

Asimismo, se prevén vientos del este con ráfagas de hasta 60 km/h. Durante la noche de hoy el sistema tenderá a desplazarse hacia Uruguay, lo que favorecerá una disminución de las precipitaciones.

Registros de lluvia en 9 de Julio

Hasta la hora 9 el registro de lluvia en el partido de 9 de Julio van de 30 a 50 mms. En Dudignac y Morea, 30 mms., en el Acceso a 12 de Octubre se reporto una lluvia de 38 mms. en la ruta nacional 5,. Km 274, 37 mms. En La Niña 35 mms., Facundo Quiroga, 34 mms. Carlos Maria Naon, 45 mms. Patricios35. Paraje El Chaja 34 mms., Establecimiento Las Chucaras 37 mms. Estancia La Cruz ( Fauzon) 62 mms. En la ciudad cabecera el registro es de 60 mms (zona Club San Martin.

Miércoles 20

El miércoles continuarán los vientos del sector este y se mantendrán las lluvias durante la madrugada sobre la costa atlántica, mejorando las condiciones hacia la tarde con rotación del viento al sudoeste. El jueves la probabilidad de chaparrones y lluvias aisladas será baja y se concentrará sobre el centro y sudoeste de la provincia, mientras que el viernes se prevén lluvias aisladas en gran parte del territorio bonaerense. Finalmente, el sábado no se esperan fenómenos de relevancia y se prevé un descenso de la temperatura.