El dueño de Manaos habló de la reforma laboral: “No hay que quitar derechos, pero las indemnizaciones son desproporcionadas”

El presidente de Manaos, Orlando Canido, se metió en el debate sobre la reforma laboral y planteó una posición intermedia: defendió los derechos adquiridos de los trabajadores pero cuestionó algunos aspectos del sistema de indemnizaciones vigente.

En diálogo con La Cielo, el empresario aclaró primero que no celebra los cambios que se discuten en materia laboral y remarcó el valor que tienen los empleados dentro de su compañía.

“Primero que nada, estás equivocado, yo no estoy festejando. Yo lo que lo mejor que tengo en mi empresa es la gente, mis empleados”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación a la legislación debe respetar los derechos conquistados por los trabajadores. “Yo no quiero que todos los empleados obreros de Argentina pierdan los derechos logrados, conseguidos. Se los debe respetar”, señaló.

Sin embargo, Canido consideró que algunos aspectos de la normativa laboral deberían revisarse. Según planteó, el esquema de indemnizaciones es uno de los puntos que necesitan ajustes.

“Hay cosas que están desfasadas, desproporcionadas, que hay que modificarla, hay que sí o sí pulirla un poquito, arreglarla para que el país funcione”, sostuvo.

En esa línea, puso como ejemplo los costos que enfrentan las empresas ante conflictos laborales. “Las indemnizaciones son desproporcionadas. No puede ser que trabaje una persona en mi empresa dos años y le tenga que pagar millones y millones como que trabajó 50 años”, afirmó.

De todos modos, el empresario insistió en que cualquier cambio debería hacerse sin afectar las garantías básicas de los trabajadores. “Después, no tocarle nada a los empleados, a los obreros argentinos, a todos no tocarle nada sobre los derechos conseguidos”, concluyó.

La mirada de Canido sobre la economía argentina

Durante la entrevista, el empresario también se refirió al contexto económico general y reconoció que el país atraviesa un momento complejo.

“Creo que a todos nos hace mella una situación difícil, ¿no es cierto? Pero yo traté medianamente de llevar adelante una política austera, tranquila”, explicó.

Según contó, en su empresa intentan sostener la actividad con esquemas de trabajo más eficientes. “Creo que el trabajo que tienen que hacer seis, nosotros nos hemos especializado en hacerlo entre cuatro”, señaló.

Para Canido, uno de los problemas estructurales de la economía argentina es la falta de continuidad en las políticas económicas entre los distintos gobiernos.

“Es un momento difícil, difícil por la situación de cómo viene un gobierno, otro gobierno, otro gobierno… No tenemos nosotros una continuidad, que cambie el presidente pero que la política económica continúe”, afirmó.

En ese sentido, cuestionó los cambios bruscos de rumbo entre gestiones. “Viene uno y cambia todo, lo rompe todo lo que hizo el otro, está todo mal, bomba”, agregó.

Como contraste, mencionó el caso de Perú para ilustrar su planteo. “Me fijo en la diferencia, por ejemplo con Perú, que Perú cambió en 10 años ocho presidentes y hace 10 años que tiene 4% de inflación anual. Los presidentes duran seis meses, ocho meses, un año, pero la economía sigue igual”, sostuvo.

Finalmente, el empresario consideró que el país tiene condiciones para desarrollarse, pero que necesita reglas más estables. “¿Por qué la Argentina no es un país viable que tenga una continuidad y mejore? Tenemos todo para ser bueno, tenemos un país divino, un país hermoso. Falta nacionalmente una buena política de gobierno, buena política económica y nada más”, concluyó.

