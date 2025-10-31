El cultivo de trigo se prepara para soportar posibles frentes fríos

El avance de las cosechadoras en lotes de trigo sobre el norte del área agrícola continúa arrojando rendimientos superiores a los proyectados, dando lugar a un promedio nacional a la fecha de 20,3 qq/Ha.,informo en su Panorama Agricola Semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

No obstante, luego de las lluvias mencionadas, que abarcaron prácticamente toda el área agrícola, un 23,4 % del trigo se encuentra bajo excesos hídricos temporales, que mermarían en los próximos días. Sin embargo, el foco del análisis estará sobre la evaluación del impacto del frente frío posterior a las lluvias, que avanzó sobre gran parte del sur agrícola, actualmente transitando el período crítico.

Aunque los niveles de humedad actuales podrían amortiguar el impacto de estos eventos, las consecuencias se definirán en el transcurso de los próximos días. Bajo este contexto, sostenemos la proyección de producción en 22 MTn.

Algo similar ocurre en el cultivo de cebada. Como se mencionó anteriormente, se dieron heladas tardías que abarcaron el sur y oeste bonaerense. Estos episodios podrían afectar los componentes del rendimiento, dado que el cultivo transita etapas fenológicas sensibles.

Sin embargo, la elevada humedad ambiente podría haber contribuido a atenuar el posible impacto de las bajas temperaturas, por lo que resulta necesario aguardar la evolución de los cultivos para dimensionar con mayor precisión el efecto real. Bajo este escenario, se mantiene la proyección de producción en 5,3 MTn.