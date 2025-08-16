El cultivo de trigo se desarrolla con distintas situaciones por el clima en la región agricola

En su Panorama Agricola Semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, informo que sobre la campaña de trigo, que el clima favoreció la recuperación de parte del área en las regiones afectadas por excesos hídricos, aunque aún se observan anegamientos.

Sin embargo, en el norte del país, se estima que cerca de la mitad del área implantada ya transita de encañazón en adelante, y aunque la oferta hídrica supera la de ciclos previos, sería ideal contar con nuevos aportes para sostener un elevado potencial de rendimiento.

Al mismo tiempo, en el centro y sur del área agrícola, la transición entre estadios fenológicos sigue fuertemente ligada a la evolución de las temperaturas, y por lo tanto, aún transita estadios vegetativos.