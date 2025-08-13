El consumo de huevo alcanzo un nuevo récord en nuestro país

La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (C.A.P.I.A.), informó que el consumo de huevo en el primer semestre de 2025, alcanzó la cifra histórica de 380 unidades per cápita y el la producción en dicho período fue de 384 huevos per cápita, un record histórico total en Argentina.

Dicha logró se coniguio gracias al compromiso diario y permanente de los productores de nuestro país con la producción sustentable y amigable a las buenas prácticas.

Mediante la incorporación de tecnología, ampliación y creación de nuevas granjas y nuevos sistemas de manejo, se producen más de 18.000 millones de huevos, abasteciendo eficientemente el mercado interno y exportando a más de 65 destinos. Con casi 60.000.000 millones de ponedoras, el sector genera más de 30.000 empleos directos e indirectos en 18 provincias, con una facturación superior a los 2.200 millones de dólares y exportaciones que alcanzan los 50 millones de dólares. Se producen 571 huevos por segundo en todo en todo el país.

Desde CAPIA destacaron el importante esfuerzo de los productores ya que mas allá de fuerte demanda y la suba de insumos no han trasladado a precio final, muy por el contrario gracias al crecimiento de la oferta desde fines de abril a la fecha los precios que pagan a los productores han bajado entre 20 y 30%.

Además después de muchos años vemos que en muchos lugares la baja de precio se translado rapidamente al consumidor final, pasando de precios promedios del maple de 30 unidades de $9.000 en abril-mayo, a precios promedios de $6.500 en agosto.

El compromiso innegociable con el país, con la mesa de los argentinos pone en el reto diario de producir más, mejor y a precios accesibles, sin dejar de lado las buenas prácticas de producción.