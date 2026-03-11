El Concejal Palacios visitó Expoagro, donde ademas de sorprenderse, destacó el rol de la industria ligada al campo.

Este martes 10 en la primera jornada de Expoagro 2026, que celebra sus 20 años consecutivos de la realización de este tipo de exposiciones, fue visitada por el concejal Ignacio Palacios, y lo hizo junto el dirigente de UCR, Diego Spinetta.

Durante la visita comento a El Regional Digital que ambos dirigentes dialogaron con representantes de la empresa Yomel tambien los stands de firmas como FeyFe, Mecano Ganadero, Casillas Rurales Metalurgica de 9 y Motores Villa, donde conversaron sobre innovación tecnológica, producción y las perspectivas del sector.

Segun Palacios, “estos espacios son fundamentales para escuchar a quienes producen y generan trabajo. El campo y la industria nacional son motores del desarrollo de nuestras comunidades”, señaló Palacios.

La jornada concluyó con un balance positivo, reafirmando el compromiso de seguir trabajando en políticas que fomenten el desarrollo de la metalmecánica y la producción agropecuaria, pilares fundamentales de la economía regional, expreso ante la consulta de El Regional Digital.