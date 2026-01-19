El Concejal Bordone asume funciones como intendente interino ante la licencia de María José Gentile

Tras la aprobación en el Concejo Deliberante del partido de 9 de Julio dada en la reciente sesión extraordinaria sobre la licencia solicitada por la intendente municipal María José Gentile, por vacaciones y que será desde hoy lunes 19 y hasta el 1 de febrero próximo, en sus funciones como intendente interino, asume el Concejal Julio Bordone.

En tanto que en el legislativo, ante la licencia que toma Bordone para ocupar el sillón de West, asume por el mismo lapso, la convecina Yamila Bonello, ya que integraba la lista de candidatos a concejales de Cambiemos en las elecciones del 2023.

En cuanto a la labor de Bordone, estará llevando adelante una agenda de trabajo dejada por Gentile para con el distrito.