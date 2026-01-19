19/01/2026   Política

El Concejal Bordone asume funciones como intendente interino ante la licencia de María José Gentile

La funcion es desde hoy lunes 19 y hasta el 1 de febrero próximo

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Tras la aprobación en el Concejo Deliberante del partido de  9 de Julio dada en la reciente sesión extraordinaria sobre la licencia solicitada por la intendente municipal María José Gentile, por vacaciones y que será desde hoy lunes 19 y hasta el 1 de febrero próximo, en sus funciones como intendente interino, asume el Concejal Julio Bordone.

Julio Bordone asume la función de intendente interino

En tanto que en el legislativo, ante la licencia que toma Bordone para ocupar el sillón de West, asume por el mismo lapso, la convecina Yamila Bonello, ya que integraba la lista de candidatos a concejales de Cambiemos en las elecciones del  2023.

En cuanto a la labor de Bordone, estará llevando adelante una agenda de trabajo dejada por Gentile para con el distrito.

 

Deja un comentario