El complejo girasolero, además de proyectar una cosecha récord de 6,2 M/Tns, también lidera el crecimiento exportador

La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) destacó la extraordinaria performance del sector tras conocerse su “Informe Mensual de Coyuntura” elaborado por el Lic. Jorge Ingaramo, asesor económico de la entidad. Durante el año 2025, el complejo girasolero se consolidó como el de mayor crecimiento exportador de toda la agroindustria, con un salto interanual del 49,6% en las ventas externas, totalizando U$S 2.174,5 millones.

Este dinamismo se ve reforzado por una campaña local con rendimientos históricos y un mercado internacional marcado por una escasez que impulsa los precios locales.

Impulso hacia el Congreso «Mar de Girasol»

Este marco de consolidación para el cultivo, aumenta las expectativas por la realización del Congreso Anual de ASAGIR «Mar de Girasol», que tendrá lugar en Mar del Plata el próximo 16 de abril. El evento contará con una relevancia estratégica internacional, habiéndose confirmado ya la asistencia de representantes de las cámaras exportadoras de la India, el principal mercado mundial de aceite de girasol.

Campaña Local: Ajuste al alza y rendimientos récord

Debido a los excelentes resultados en el norte y las lluvias recientes en la región pampeana, las perspectivas productivas han mejorado significativamente:

Proyección de Cosecha: Se aumentó la estimación nacional en 400.000 toneladas, ubicándola en MT 6,2.

Rendimientos Históricos: El rinde medio nacional actual de 22,8 qq/ha es 1,4 qq/ha superior al récord histórico registrado a la misma fecha en la campaña pasada.

Avance de Campaña: Ya se ha recolectado el 27,9% del área apta, lo que representa unas 1,70 millones de toneladas obtenidas.

Desempeño Regional: Destacan los rindes del Centro-Norte de Córdoba (29,6 qq/ha) y el Núcleo Norte (28,7 qq/ha).

Escasez Global y Protagonismo Argentino

El escenario internacional presenta una oportunidad estratégica para el país frente a la caída de la oferta de sus competidores:

Faltante Crítico: La relación stocks/consumo de girasol bajó al 5,8%, evidenciando una escasez extrema a nivel mundial.

Retroceso de Competidores: La participación de Ucrania en el comercio mundial caería al 32,6% , mientras que Argentina incrementaría su presencia hasta el 11,9%.

Mercado de Aceites: La relación stocks/consumo para el aceite de girasol se redujo del 13,9% al 11,8%.

Precios: Fuerte suba del 18,8% en siete meses

La firmeza de los valores internacionales se traslada directamente a la cadena local:

FOB Local: El valor del aceite de girasol subió de U$S/tn 1.109 en julio a **U$S/tn 1.318** en febrero, un crecimiento del 18,8%.

Mercado de Granos: El valor estimado Cámara en Rosario asciende a $520.590 por tonelada, equivalentes a U$S/tn 372,6.

Confianza del Productor: Las compras de la nueva campaña (2025-2026) ya alcanzan las MT 2,34, lo que representa un 80% más que lo registrado el año anterior a esta fecha.

De esta forma el girasol no solo es el complejo de mayor crecimiento exportador, sino que hoy ofrece precios para el grano que alcanzan los U$S/tn 400 para posiciones de junio-agosto en San Lorenzo, reflejando una oportunidad única para el productor argentino.