El Club de Leones abre sus puertas a una Charla sobre Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Este próximo sábado 9 a las 15hs en su sede de Ramon N. Poratti 1169, el Club de Leones brindara a la comunidad de 9 de Julio una destacada jornada centrada en conocer algunas herramientas para dar abordaje al Trastorno del Espectro Autista, tema que será expuesto por padres del Club de Leones Autismo Junin, por lo que se espera sea una charla interesante y que quienes estén interesados podrán aprovechar muy bien, informo su presiente, Nancy Sosa, en dialogo con el programa Radial Acontecer Rural por FM 102.7.

Sosa subrayo que el objetivo principal de la charla es informar y capacitar a toda la comunidad sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), no solo a quienes tienen personas con TEA en su familia o círculo de amigos. La charla busca desarrollar información, dejar de lado los prejuicios y tratar de entender cómo colaborar, promoviendo una inclusión con conciencia y conocimiento, informo.

El evento es sin inscripción y sin cargo, en tanto que el lugar cuenta con una capacidad para unas 100 personas, detallo la dirigente Leonistica