El Club Atlético 9 de Julio ganador de una nueva fecha del Torneo de Golf de FENOBA 2025

El golf cada vez cuenta con mayor cantidad de jugadores en el país, por ello la Federación de Golf del Noroeste de Buenos Aires (FENOBA), que está integrada por una gran cantidad de Clubes de media Provincia, los ha agrupado en cuatro grupos, por cercanía geográfica y de allí surgió la competencia denominada “4 Zonas”, en la que participan sus integrantes durante todo el año para clasificar las ubicaciones finales de la Federación.

El fin de semana pasado, correspondió a esta Zona competir en nuestra ciudad, en el Campo de Golf del Club Atlético 9 de Julio, con presencia de los cuatro equipos que la componen: participaron, además del local, los del Golf Club Pehuajó, del Bolívar Golf Club y del Club de Golf Fortín Tordillo (Daireaux), en la 2ª fecha del torneo, que tuvo como ganador al Club Atlético, con un total de 447 golpes, 2° fue el equipo de Daireaux con 460, 3° el de Bolívar con 469 y 4° el de Pehuajó con 470.

Integraron el equipo ganador: Jorge Beraza, Eduardo Sopranzetti, Luis Pugnale, Rolando Pardavilla, Sergio Platolino, Tomás Alvarez, Dino Lagorio, Marcelo Pardavila, Claudia Torrelles y Francisco Badaracco.

Los resultados individuales resultaron los siguientes: Categoría hasta 12, 1° Zenón Paganti (70) y 2° Andrés Tamborenea (74); categoría 13 a 20, 1° Sergio Platolino (72) y 2° Fabián Erasun (75 DA); categoría mixta 21 a más, 1° Beatríz Ferreyra (69), 2° Marcelo Pardavila (71).

Long drive hoyo 16 Facundo Cepa; Aproach hoyo 16 Eduardo Sopranzatti; y mejor gross Bautista Bajeneta.