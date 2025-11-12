El Club Atlético 9 de Julio continua en sendos torneos de Basquetbol de Chivilcoy y Junín

Durante la jornada de este sábado 8 y domingo 9, los equipos de basquetbol del Club Atlético 9 de Julio, que compiten en la Asociación de Chivilcoy, con 4 categorías menores y primera división masculinas y en la Asociación Juninense con 4 categorías femeninas.

En cuanto al basquet masculino, el sábado recibieron la visita de Racing, de Chivilcoy, donde en U15, gano la visita 58 a 35; y en U17 la diferencia fue mayor. Pero la sorpresa fue U13, que con muy buen juego se impuso por 51 a 40, sacando la diferencia en los dos primeros cuartos.

El dia domingo, los dos equipos menores viajaron a Roque Pérez, perdiendo en U11 y un nuevo triunfo de U13, en partido muy parejo, 37 a 35.

En cuanto a los equipos femeninos, viajaron a Bragado para enfrentar a Moreno, con muy buenas victorias en U13, 59 a 38 y en U17 ganó 65 a 54, con un segundo parcial definitorio, que ganó 23 a 5. Y en U15, la más competitiva femenina del conjunto de nuestra ciudad, faltando 3’, con un triple de Eva Mafferetti igualaban 39 a 39 y en esos minutos finales, el local logró sacar la diferencia final.