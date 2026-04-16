El Centro de Corredores de Cereales, tambien se suma advirtiendo sobre el impacto que genera el paro de transportistas de granos

El Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales expresa su profunda preocupación y su más enérgico rechazo ante la profundización del conflicto derivado de los bloqueos, aprietes y medidas de fuerza impulsados por transportistas autoconvocados en la Provincia de Buenos Aires. La continuidad de estas acciones, sumada al fracaso de las instancias de negociación, ya afecta seriamente las operaciones de exportación en los puertos de Bahía Blanca y Necochea, así como la circulación y el transporte de cargas en distintos puntos de las rutas bonaerenses.

Lejos de constituir un reclamo sectorial encauzado por vías institucionales, estos hechos lesionan la libertad de trabajo, alteran el normal funcionamiento de la cadena agroindustrial y perjudican a productores, acopios, cooperativas, fábricas, puertos y demás operadores del sector. Además, comprometen la ejecución de las operaciones de compraventa de granos, generan sobrecostos logísticos y operativos, tensionan la cadena de pagos, deterioran la competitividad del agro argentino y dañan la imagen del país como proveedor confiable en los mercados internacionales.

“No estamos frente a una protesta legítima, sino ante acciones que ponen en jaque el cumplimiento de los contratos y el funcionamiento mismo de la cadena comercial agroindustrial”, expresó Marcos Hermansson, presidente del Centro.

Ante este cuadro, la entidad intensificó gestiones ante autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación, del Ministerio de Seguridad y de distintas cámaras representativas del sector, con el objetivo de transmitir la gravedad de lo ocurrido y reclamar una intervención inmediata que restablezca el orden y permita normalizar la operatoria.

Del mismo modo, resulta indispensable una respuesta diligente por parte de la Justicia. Hechos de esta gravedad no pueden seguir desarrollándose en un marco de demora, pasividad o ausencia de decisiones oportunas.

El Centro reafirma su compromiso con la transparencia del mercado y la defensa de la cadena comercial, pilares fundamentales para el desarrollo productivo. La Argentina no puede permitirse la anarquía en sus rutas mientras el mundo demanda nuestros alimentos.