El CEBAS Nº 19 abre la inscripción para el ciclo lectivo  2026

El CEBAS Nº 19 «Ramón Carrillo» es un secundario para Personas Adultas con orientación en Salud Pública, que funciona desde el año 2015 en el Hospital «Julio de Vedia», destinado a personas mayores de 18 años que no han concluido sus estudios secundarios.

La inscripción se realiza de Lunes a Viernes de 16 a 19 horas en nuestra escuela, ubicada en calle Eva Perón 496 (entre la guardia del Hospital y el Hogar de Ancianos).