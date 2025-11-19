El CAPS Alborada recibió la donación de un ecógrafo

En el marco del plan de acciones solidarias que el Club de Leones 9 de Julio lleva adelante, en la mañana de este miércoles, la entidad leonistica procedió a la entrega de un ecógrafo al Municipio de 9 de Julio, y que fue entregado en las recientes instalaciones del CAPS Alborada ubicado en calle Alsina entre Heredia y Chacabuco, edificio que fue inaugurado hace pocos meses.

Conforme informaron desde el Municipio, este nuevo equipamiento fortalecerá de manera significativa la atención primaria de la salud, ampliando servicios y mejorando la calidad de los diagnósticos para todos los vecinos del barrio y de la ciudad.

Durante el acto de entrega, participaron la Dra. Tamara Vazquez Lagorio, Secretaria de Salud municipal y la Intendente, María José Genetile, quien destacó la importancia de esta incorporación. “Esto para nosotros tiene un valor tremendo porque nos permite contar con un equipo nuevo, de gran complejidad, que agilizará la atención y permitirá llegar a diagnósticos más precoces, facilitando controles de prevención”, señaló.

Desde el equipo de salud del CAPS también se expresó un profundo agradecimiento al Club de Leones por su gesto solidario y constante. “Estamos agradecidas porque es un aporte para toda la comunidad. Con este ecógrafo podremos realizar estudios abdominales, prostáticos, renales y de tiroides, con imágenes de excelente calidad que son esenciales para diagnósticos precisos”, destacó la Secretaria de Salud, Tamara Vázquez Lagorio.

Por su parte, representantes del Club de Leones remarcaron que la institución realiza cada año una obra de servicio destinada a la comunidad, y que en esta oportunidad eligieron acompañar al nuevo centro de salud con un equipamiento muy necesario. “Es un esfuerzo importante; lo hacemos pensando siempre en la comunidad y en dejar algo valioso para todos los vecinos”, indicaron.