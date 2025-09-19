«El Campo Argentino aporta 6 de cada 10 dólares que ingresan al país»

Durante la apertura de la 8va edición del Congreso Internacional de CONINAGRO, el Presidente de la entidad Lucas Magnano, puso en valor lo que aporta el campo argentino a nuestro país. Además, destacó las necesidades que tiene el sector cooperativo en la actualidad.

«El campo argentino aporta 6 de cada 10 dólares que ingresan. Sin embargo, tenemos que padecer la falta de inversión en infraestructura y planificación. Es por eso que requerimos hablar seriamente en esta materia, porque necesitamos fertilizar más, implementar nuevas tecnologías, tener producciones rentables no solo por el bienestar de nuestros productores y sus familias, si no también de nuestros colaboradores. Al mismo tiempo, esto también debe estar fuertemente apoyado por un gran compromiso en materia educativa en todos los niveles. Es hora de empezar a formar ciudadanos en las escuelas y universidades”.

En otro orden, el Presidente hizo énfasis en el proceso electoral que está atravesando nuestro país y enfatizó «A los candidatos de las elecciones de Octubre, les pedimos que no se olviden de quienes votan. Una vez pasado el proceso electoral y su correspondiente asunción, es donde comienzan las demandas que lamentablemente muchas veces no las podemos concretar. Es necesario generar espacios de diálogos y consensos que permitan avanzar en todos los temas importantes para la producción y desarrollo de las distintas cadenas productivas».

Por último, Magnano realizó un breve análisis de la situación actual del campo argentino «El campo Argentino está atravesando un cambio de época sumamente importante, no solo a nivel productivo y tecnológico, si no también a nivel mercados. Lo que no tengo ninguna duda, que si disponemos de las herramientas necesarias podríamos transformarlo en una gran oportunidad.De la misma manera lo hizo la economía Argentina, este último tiempo, en donde un Gobierno nacional está poniendo en funcionamiento un sistema de déficit 0. En esto no podemos dejar de decir, que coincidimos con una economía ordenada porque es sumamente importante para todos».