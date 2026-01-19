El campeón del Torneo Mayor del Ascenso deberá esperar a la ultima fecha

Se disputo este fin de semana la 5ta. fecha del Torneo Mayor de Ascenso, que busca el segundo ganador para conocer luego el campeón de la Primera B de la Liga Nuevejuliense de Futbol, y cuya fase esta siendo liderada por Defensores de la Boca. El Torneo Clasificatorio lo gano 18 de Octubre.

Los únicos dos partidos se dividió, el día sábado Defensores de la Boca recibió a 12 de Octubre y le gano por 3 a 0. Con ese resultado los dirigidos por Ignacio Battistella, esperaban al partido entre 18 de Octubre y Dudignac, si había una empate, los xeneizes gritaban campeón. Pero no fue así, ya que los dirigidos por Marcelo Garcia se hicieron fuertes golearon al equipo dudigñaquense por 4 a 0.

Con estos resultados, la diferencia es de dos puntos y en la 6ta. fecha, El Defe y 18 de Octubre se enfrentan y deberán definir quien es el ganador del Mayor. Si gana el equipo de El Provincial será el campeón de la B, por haber ganado el Clasificatorio. En cambio de ganar Defensores de La Boca, habra una final con partido ida y vuelta, para saber quien es el campeón final.

Fotos: Pasion y Goles / Radio Eco 97.1 FM