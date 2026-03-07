El beneficio que aporta una imagen satelital y ambientación de un cultivo agrícola
El Indice Verde (NDVI) en un cultivo agrícola es una muy valedera herramienta que permite a los agrónomos y productores tener conocimiento en tiempo real del desarrollo de un cultivo o pastura.
Desde GeoAgro, empresa que viene desarrollando esta tecnología desde hace varios años, se sumaron en ambientar el lote de maíz y ensayo que Supra Semillas desarrollo 9 de Julio en los primeros dias de febrero y que tuvo por objetivo entre los varios sitios de análisis en el pais, aquí a analizar en como descompactar un suelo, tarea que estuvo a cargo del Ing. Agr. Cristian Álvarez.
Por su parte desde Supra Semillas compartieron acerca de la genética en maíces, y no podía faltar la mirada aerea y eso lo aporto GeoAgro con imágenes satelitales. El Ing. Agr. Juan Martin Fage, dialogo con El Regional digital y comparte la importancia y aporte de esta herramienta.
Fage subrayo, «el trabajo que estamos haciendo de seguimiento con imagen satelital y luego posibles ambientaciones, nos permite entender un poco más la variabilidad que encontramos en nuestros suelos, principalmente en los suelos de 9 de julio. En este caso, Cristian Álvarez estuvo hablando la parte de suelo, las variaciones que tenemos en realidad y eso explica mucho la parte aérea del cultivo, puntualizo el agrónomo de Geo Agro.
Durante la charla Juan Martin Fage, capto la atención de los presentes que se mostraron atentos, cuando les explico «hemos seguido este lote, que solamente ha quedado la parte del ensayo para evaluarlo ahora y hemos visto como la evolución desde la siembra hasta el momento óptimo que fue el picado, cómo fue evolucionando con distintas imágenes y con el índice de NDVI, viendo cómo después se fue deteriorando ese índice en realidad mostrando el secado del lote anticipado en el mes de enero principalmente por las faltas de precipitaciones, altas temperaturas.