El beneficio que aporta una imagen satelital y ambientación de un cultivo agrícola

El Indice Verde (NDVI) en un cultivo agrícola es una muy valedera herramienta que permite a los agrónomos y productores tener conocimiento en tiempo real del desarrollo de un cultivo o pastura.

Desde GeoAgro, empresa que viene desarrollando esta tecnología desde hace varios años, se sumaron en ambientar el lote de maíz y ensayo que Supra Semillas desarrollo 9 de Julio en los primeros dias de febrero y que tuvo por objetivo entre los varios sitios de análisis en el pais, aquí a analizar en como descompactar un suelo, tarea que estuvo a cargo del Ing. Agr. Cristian Álvarez.

Por su parte desde Supra Semillas compartieron acerca de la genética en maíces, y no podía faltar la mirada aerea y eso lo aporto GeoAgro con imágenes satelitales. El Ing. Agr. Juan Martin Fage, dialogo con El Regional digital y comparte la importancia y aporte de esta herramienta.

Fage subrayo, «el trabajo que estamos haciendo de seguimiento con imagen satelital y luego pos ibles ambientaciones, nos permite entender un poco más la variabilidad que encontramos en nuestros suelos, principalmente en los suelos de 9 de julio. En este caso, Cristian Álvarez estuvo hablando la parte de suelo, las variaciones que tenemos en realidad y eso explica mucho la parte aérea del cultivo, puntualizo el agrónomo de Geo Agro.