El “Baby” de Club San Martin fue una fiesta futbolera para más de 300 chicos
Culmino este lunes una nueva edición del tradicional Baby Futbol que organiza el Club San Martin, a través de la Sub Comisión de Futbol Infantil y profesores del área, y con el apoyo de la comisión directiva.
Fueron tres intensas semanas, donde el objetivo ha sido que los chicos tengan ese espacio de disfrutar jugando futbol, y que más allá de la competencia, les permite jugar con sus amigos, y ser acompañados por sus familias, destacaron Miguel Lizaso y Joaquín Basso, dos de los profesores que juntos a otros trabajaron en que lo deportivo salga todo bien.
Lizaso destaco que este año fueron cinco categorías, con más de treinta equipos y más de 300 chicos que los único que les interesaba, que, si bien es cierto, ganar, también esta lo otro la sociabilización que entrega el futbol.
Por su parte, Basso agradeció al público que una vez más acompaño, cada una de las noches los papas estaban presentes acompañando a sus hijos, y eso es algo que le queda grabado al chico
Los Campeones de la edición 2025
Este año los equipos campeones fueron en 2017, Pequeños Triunfadores y Gladiadores, es que en la final terminaron empatados y ambos técnicos decidieron no ir a penales por cuidar las emociones de los nenes. En 2016, el campeón fue Syfa; en 2015 Pequeños Triunfadores; en 2014, Los Pura Sangren y en la 2013 Los Sub 13 que ganaron por penales.
Categoría 2017
Campeones:
Pequeños Triunfadores y Gladiadores
El partido final termino empatado y los técnicos decidieron no ir a penales
3ero: Los pibes
4to: Santitos
5to. Magnus Padel
6to. Halcones
Categoría 2016
Campeón: Syafa
2do. Apolo 11
3ero: Francesco
4to: Las Gaviotas – Premio fair play
5to: Los Fachas
Categoría 2015
Campeón: Pequeños Triunfadores
2do. Los Tercos
3ero. Sporttens
4to Los Amigos FC
5TO. AMIGOS UNIDOS
6TO. Santito – Premio fair play
Categoría 2014
Campeón: Los Pura Sangre
2do Park Automotores
3ero. La banda del rojo
4to. Los Chicos del Oeste
5to. Los Halcones
6to. Los Futboleros
Categoría 2013
Campeón: Los Sub 13
2do. Sporttens
3ero Deportivo Soriano
4to. Open 18
5to. Los pibes FC
6to.Albigranate
7mo.Maradonistas
