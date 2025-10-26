El agua amenaza a la ciudad de Bragado, luego de 170 mms de lluvia

La amenaza hídrica que se cernía sobre Bragado desde hace semanas se convirtió en una cruda realidad este sábado, luego de un nuevo y contundente golpe de agua. La acumulación de cerca de 170 milímetros de lluvia caídos entre el miércoles y la madrugada de hoy desató una emergencia en el partido, llevando el riesgo literalmente a las puertas de la ciudad.

La crítica situación obligó a activar los protocolos de emergencia y, lamentablemente, a concretar las primeras evacuaciones. Dos familias, un total de nueve personas, debieron ser asistidas y reubicadas de urgencia, concentrando la preocupación en la zona del Barrio Fátima, uno de los sectores que resultó más afectado por el ingreso del agua a las viviendas.

El drama hídrico no es una novedad, pero su agravamiento es palpable. La recurrencia de las lluvias, a pesar de que el riesgo ya estaba latente, evidencia la vulnerabilidad de la zona.

Una imagen captada por un dron de Bi24 se volvió elocuente y viral: una toma aérea que muestra con dramatismo cómo el manto de agua, proveniente de los campos circundantes, se encuentra literalmente en la puerta de la ciudad, rodeando las últimas manzanas antes de la zona urbanizada. El agua, que proviene de vastas extensiones de ciudades aledañas, ha colapsado la capacidad de escurrimiento natural y de la infraestructura existente, poniendo a prueba la resistencia de la ciudad.

Las autoridades municipales y los equipos de emergencia, incluyendo Bomberos Voluntarios y Defensa Civil, trabajaron sin descanso desde las primeras horas de la mañana para asistir a los vecinos más comprometidos. La prioridad fue la evacuación de las familias en riesgo y el monitoreo constante de los puntos críticos, especialmente en el Barrio Fátima, donde el nivel del agua superó la capacidad de contención domiciliaria.

fuente: Bragado Informa