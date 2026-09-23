El 163° Aniversario de 9 de Julio, trae consigo nuevamente el Desfile criollo y de instituciones a la ciudad

El próximo 27 de octubre la ciudad de 9 de Julio celebrara su 163° aniversario ( es martes) y en ese sentido, la Municipalidad de 9 de Julio dio a conocer que el dia domingo 1 de noviembre, habra de desarrollarse los festejos conmemorativos.

Como parte de las actividades previstas informaron que se llevará adelante un nuevo Desfile Criollo, una propuesta que invita a vecinos y visitantes a celebrar nuestras raíces, tradiciones y cultura, dicho sea, el gobierno municipal de Mariano Barroso, el ultimo que realizo fue en el año 2022, cuando se conmemoro el 159° aniversario.

Para el próximo, la actividad será organizada en conjunto con el Centro Tradicionalista “El Pihuelo”, y tendrá lugar el domingo 1 de noviembre en Plaza Belgrano.

La convocatoria está abierta a instituciones y a quienes quieran ser parte del desfile y participar de esta celebración que busca recuperar y poner en valor una de las expresiones tradicionales de nuestra comunidad.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Quienes deseen participar del desfile pueden inscribirse comunicándose a los siguientes

números: 2317-404953 / -474774