Ejercito Argentino: El Grupo Artillería 10 Junín abre la inscripción para sumarse como Soldado Voluntario

El Grupo de Artillería 10 con asiento en la ciudad de Junín informo que se abre la incorporación al Ejército Argentino como Soldados Voluntarios en Junín Bs As.

Con la firma del Teniente Coronel, Gonzalo Martin Crespo, para ser parte de la mencionada incorporación, la misma consta de tres etapas, la postulación del interesado / interesada, el que debe contar entre 18 y 24 años de edad, ser ciudadano argentino, estudios primarios aprobados y no poseer antecedes penales. La segunda etapa es el control medico, con revisación medica, un test psicológico, en caso de ser mujer, test de embarazo, un tes toxicológico, además de presentar estudios médicos que se pueden consultar ingresando aqui.

Mientras que la tercera etapa es el curso de admisión, esto se da finalizada la etapa. Los interesados puede realizar sus consultas al correo electrónico, incorporacióngrupodeartilleria@gmail.com