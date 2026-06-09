Dreyfus invertirá US$400 millones en planta en Bahía Blanca

La empresa norteamericana Louis Dreyfus Company anunció una inversión de US$400 millones para la construcción de una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en la ciudad de Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. El proyecto refuerza el rol estratégico de la Argentina dentro del negocio global de la firma y consolida al puerto bahiense como uno de los polos agroexportadores más relevantes del país.

La decisión de inversión fue formalmente comunicada al ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una nota firmada por Michael Gelchie, director ejecutivo de Louis Dreyfus Company. El funcionario difundió la noticia en sus redes sociales y la vinculó de manera directa con los contactos mantenidos durante el “Argentina Week” realizado en Nueva York, un foro en el que el Gobierno busca atraer capitales para distintos sectores productivos.

Según detalló Caputo, el anuncio constituye “otra muestra de confianza” del sector privado internacional en la economía argentina y en la agenda oficial orientada a mejorar el clima de negocios. Si bien aún no se precisaron plazos de ejecución ni cantidad de puestos de trabajo que generará la obra, en el sector agroindustrial destacan el impacto que una inversión de este volumen puede tener sobre el empleo directo e indirecto, así como sobre la demanda de servicios logísticos y portuarios.

Por su parte, Gelchie remarcó la relevancia del mercado local para la compañía: “Argentina ha sido durante mucho tiempo y sigue siendo hoy un mercado estratégico para varias líneas de negocios de Louis Dreyfus Company”, expresó. En ese marco, la nueva planta procesadora de oleaginosas se presenta como un paso más en la consolidación de la presencia de la firma en el país, donde ya participa activamente en la originación, acopio y exportación de granos.

Impacto en Bahía Blanca y en la cadena agroindustrial

Bahía Blanca se ha consolidado en los últimos años como un nodo clave para el comercio exterior de granos, subproductos y energía. La localización de la planta en esta ciudad permitirá aprovechar la infraestructura portuaria existente, los accesos viales y ferroviarios, y la cercanía con las principales zonas productivas del sur bonaerense y la región pampeana.

Se proyecta un aumento en el procesamiento de soja y girasol para la producción de aceites y harinas.

La inversión podría traccionar nuevos desarrollos logísticos y de almacenamiento en el área portuaria.

Se esperan mayores oportunidades para productores y proveedores de la región, vinculados tanto al agro como a servicios industriales.

La llegada de este proyecto se suma a otras iniciativas privadas que buscan aprovechar la capacidad exportadora del complejo agroindustrial argentino. De confirmarse los cronogramas y niveles de capacidad de la nueva planta, especialistas estiman que Bahía Blanca podría ganar aún más peso en el mapa de los puertos cerealeros del país, con efectos positivos sobre la generación de divisas y la actividad económica regional.