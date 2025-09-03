Doble jornada del Básquet del Club Atlético 9 de Julio

El sábado pasado se disputó la 5ª fecha de la segunda rueda del Torneo de la Asociación de Basquetbol Chivilcoy, viajando los equipos del Club Atlético 9 de Julio a esa ciudad para enfrentar a los del Club San Lorenzo, probablemente en este momento la principal de Chivilcoy, liderando en divisiones formativas, las dos categorías mayores: U15 y U17.

En U15, el conjunto de nuestra ciudad debe haber entrado frío, porque perdió el primer cuarto 20 a 5, con dominio local absoluto; pero en el descanso el DT habrá ubicado a sus jugadores y a partir de allí se emparejó el juego, ganando Atlético el siguiente parcial 10 a 8; y fueron muy parejos los dos períodos siguientes, que sumados ganó San Lorenzo por sólo 3 tantos, con un total final de 56 a 49.

En U17, ganó también el local, 68 a 47, con cierta semejanza con el partido anterior, porque sacó la diferencia en el 1° y 3° cuarto, pero Atlético ganó el 2°, 12 a 10 e igualaron el último parcial, 18 a 18.

La campaña del Club Atlético de todos modos es magnífica, porque después de 16 fechas, con distinta cantidad de partidos jugados, en U15 sigue primero San Lorenzo, invicto, le sigue Racing y en el tercer lugar están Atlético y Argentino. Y en U17, lideran las posiciones San Lorenzo, Atlético y Saladillo.

Básquet Femenino

En cuanto al basquetbol femenino, debían jugar el domingo, pero se suspendió por la lluvia, por el riesgo de los viajes. En la Asociación Juninense, en la categoría más competitiva, U15, participan 3 Clubes de Junín, 2 de Pergamino, 2 de Bragado y 1 de Chivilcoy, de Rojas, de Chacabuco, de Salto, de Lincoln y Atlético de 9 de Julio, para apreciar la importancia de esta Asociación: en cuanto a los torneos, también con distinta cantidad de partidos jugados, cumplidas 12 jornadas, en U11 está 1° Atlético y le siguen Sportivo (Rojas) y Argentino (Junín); en U13 primeros Atlético, El Linqueño y Gimnasia (Pergamino), en U15 primeros Atlético y Los Indios (Junín); y en U17 1° Gimnasia, 2° El Linqueño y 3° Atlético, Los Indios y M.Moreno (Bragado).