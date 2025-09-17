Diputados rechazó el veto del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatría y universitario

La Cámara de Diputados del Congreso nacional rechazó el veto por decreto del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatria y aumento del presupuesto educativo universitario, dando un revés al plan de ajuste económico que imparte el Gobierno nacional, fundamentado en lograr superávit fiscal.

a votación a favor de anular el veto a la ley de emergencia pediátrica cosechó 181 afirmativos y 60 en contra, mientras que la correspondiente a incrementar el presupuesto universitario se cerró con 174 a favor y 67 en contra. Ahora, deberá tratarlos el Senado.

Con 181 votos afirmativos, 60 negativos y 1 abstención, queda aprobada la Ley de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud. X/DiputadosAR Desde el mediodía, una multitud acompaño la sesion especial de la Camara baja, que congregó a organizaciones estudiantiles, docentes universitarios, médicos, sindicatos, partidos políticos, diputados y gente de a pie que se sumó a la movilización contra el ajuste y la motosierra del presidente Javier Milei.

Con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones, queda aprobada la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. (X/@DiputadosAR) En tanto, al inicio de la sesión, l kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales lograron el quórum para abrir la sesión, con 132 legisladores presentes y 125 ausentes. Además, intentarán limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo.