Diputados rechazó el veto del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatría y universitario
La Cámara de Diputados del Congreso nacional rechazó el veto por decreto del Ejecutivo a las leyes de financiamiento en pediatria y aumento del presupuesto educativo universitario, dando un revés al plan de ajuste económico que imparte el Gobierno nacional, fundamentado en lograr superávit fiscal.
Desde el mediodía, una multitud acompaño la sesion especial de la Camara baja, que congregó a organizaciones estudiantiles, docentes universitarios, médicos, sindicatos, partidos políticos, diputados y gente de a pie que se sumó a la movilización contra el ajuste y la motosierra del presidente Javier Milei.
En tanto, al inicio de la sesión, l kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales lograron el quórum para abrir la sesión, con 132 legisladores presentes y 125 ausentes. Además, intentarán limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Ejecutivo.
Desde la Casa Rosada consideraban en la previa de la sesión que no iban a tener los votos para poder evitar el rechazo a los vetos del Ejecutivo. Barajando ese panorama, el Gobierno planea dilatar la aplicación de las leyes – al igual que con la Ley de Emergencia en Discapacidad – y ya aseguró que buscará postergar la erogación de fondos que indican los documentos para el próximo período presupuestario.
