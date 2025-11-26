Diputados dio dictámen al endeudamiento que pide Axel Kicillof y se trataría en ambas cámaras este miércoles

La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados le dio despacho favorable esta tarde al proyecto para autorizar un endeudamiento por 3.685 millones de dólares que viene solicitando el gobernador Axel Kicillof, con lo que sería tratado mañana en esa cámara y el Senado provincial, junto con el Presupuesto 2026 y la Ley Impositiva.

La votación en Diputados tuvo el respaldo del todos los sectores del bloque de Unión por la Patria -el camporismo, el massismo y el kicillofismo apoyaron- y el bloque Nuevos Aires, libertarios disidentes que controla Gustavo García Cuerva. Un dato relevante es que el dictamen no tuvo votos en contra: radicales, PRO, Coalición Cívica se abstuvieron, al igual que Unión y Libertad, cuyo presidente Martín Rozas pidió que se incorpore una bicameral para el seguimiento del endeudamiento que propuso la semana pasada a trapes de un proyecto propio.

Kicillof aceptó que la porción de los fondos que tomaría el Ejecutivo que se destinarán a los municipios se calcule sobre el total habilitado (US$ 3.685 millones) y no sobre US$ 1.990 millones, como era en un principio.

¿Qué puede pasar en el recinto? Con la habilitación en Diputados del endeudamiento, los tres proyectos serán tratados en el recinto desde las 14. La expectativa del gobierno es que algunos de los bloques que no acompañaron pero tampoco rechazaron se sumen finalmente al respaldo, ya que el proyecto necesita dos tercios de los votos de cada cámara para ser aprobado.